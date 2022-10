Zoom : vallée du Rhône, dans les pas des Romains

Parmi les milliers d'objets archéologiques retrouvés à Lyon, il en est un qui fascine les scientifiques, le trésor de Vaise. C'est un ensemble de pièces de monnaie, de statuettes, de bijoux en or, et en émeraude... découverts dans un sac et un coffre. Les fouilles ont démontré qu'ils furent volontairement cachés et enterrés dans le sol en l'an 260.