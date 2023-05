Bientôt 10.000 billets "Ouigo Train classique" à un euro sur le site de la SNCF

Les "OUIGO Train classique" ont été lancés il y a un an sur les axes Paris-Lyon et Paris-Nantes. 14 gares sont en tout desservies, dont Saumur, la gare des Aubrais, près d'Orléans, Angers, Mâcon ou encore Dijon. Les trains marquent aussi l'arrêt dans certaines gares de la petite ou de la grande couronne. En contrepartie d'un temps de voyage similaire à celui d'un TER ou d'un Intercité, le prix du billet est garanti entre 10 et 49 euros maximum.