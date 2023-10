"20 km de Paris" : quelles restrictions de circulation et de stationnement ce dimanche ?

Le stationnement de tout véhicule à moteur sera interdit dans le 7e, de 1H30 jusqu’à 16H, au niveau du quai Jacques-Chirac (entre l’avenue de la Bourdonnais et la rue de la Fédération, où le stationnement reste autorisé), ainsi que sur l’avenue de Suffren (entre le quai Jacques-Chirac et la rue du Général-Lambert). Les secteurs du pont d’Iéna et du quai Jacques-Chirac (entre l’avenue de la Bourdonnais et la rue Jean-Rey) seront eux fermés à la circulation, à partir de 01H30 et jusqu’à 16H. Et ce sera aussi le cas de la place de Varsovie, dans le 16e.

Toujours dans cet arrondissement, la circulation sera aussi interdite, mais uniquement de 08H00 jusqu’à 14H00, au niveau du quai Saint-Exupéry et du quai Louis Blériot ainsi que la voie Georges Pompidou. À noter également que l’accès à la bretelle de sortie du boulevard périphérique extérieur Porte Dauphine sera fermé à la circulation. C’est aussi le cas de la bretelle de sortie (n°6) du boulevard périphérique intérieur Porte de Saint-Cloud, indique la préfecture de police de Paris, dans un communiqué de presse.