3117 : le "bon réflexe" pour signaler les agressions dans les transports en Île-de-France

Ces propos interviennent dans la même journée que la publication d'une enquête menée par l'Institut Paris Région, qui réalise des études, enquêtes et recherches ayant pour objet l'aménagement et l'urbanisme dans la région Île-de-France. Selon ette enquête, plus de neuf victimes sur dix des atteintes sexuelles et sexistes dans les transports d'Île-de-France sont des femmes, et parmi elles, 47,4% ont moins de 25 ans. Alors que les femmes craignent d'être plus victimes d'agressions la nuit, environ la moitié des agressions sexuelles et sexistes ont lieu "le matin ou l'après-midi", note le rapport.