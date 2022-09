À la recherche d’une application mobile pour réunir tous les modes de transport du quotidien

Vous habitez un charmant village fleuri et calme de la Loire. Vous travaillez à une quarantaine de kilomètres à l’entrée de Saint-Étienne. Or, pour vous rendre dans cette cordonnerie stéphanoise, vous devez prendre votre vélo (mais vous ne trouvez pas les routes sécurisées et le trajet reste un peu long) ou votre voiture (l’empreinte carbone et le prix de l’essence vous refroidissent). Pour accéder aux transports en commun, il vous faut prendre un bus hors de portée à pied et aux horaires fluctuants, surtout si vous travaillez tard le soir.

L’agglomération ligérienne a pris conscience de cette difficulté. Elle propose, sur une même application mobile, de réaliser le trajet en combinant par exemple du covoiturage et du tramway. Une solution que la Commission européenne veut pousser. Cette année, la Semaine européenne de la mobilité met en valeur les déplacements intermodaux. Objectif : simplifier le parcours de l’usager et lui permettre de passer de l’auto partagée au train sans réserver sur deux applications mobiles différentes. Hors Île-de-France, dans les 10 principales agglomérations françaises, le nombre de déplacements combinant plusieurs modes de transports a triplé depuis 20 ans. Lyon, Toulouse, Strasbourg, Grenoble ou encore Rennes connaissent des augmentations spectaculaires.

Bus, métros, taxis, voitures en autopartage, vélos en libre-service, trottinettes. Autant de moyens de déplacement à disposition des voyageurs qui ont parfois du mal à s’y retrouver pour prévoir leur trajet. Le concept du "Mobility as a Service" se donne pour ambition d’optimiser les déplacements de chacun.