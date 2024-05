À quelle fréquence faut-il vérifier ses niveaux d'huile ?

Un niveau d’huile trop bas pourrait causer de sérieux dégâts à votre voiture, de même qu’un trop-plein. Il est conseillé d’en rajouter une fois par mois à votre moteur, ou tous les 2 000 km si vous roulez moins. Pour vérifier ses niveaux, il est primordial que votre moteur soit froid et votre voiture garée à plat.

Indispensable au bon fonctionnement de votre moteur et de votre véhicule, l’huile moteur est à contrôler régulièrement. En effet, sans elle, votre moteur perdrait de sa puissance et entraînerait une surchauffe rapide, ce qui peut provoquer une défaillance du système de refroidissement. De même qu'un trop-plein d’huile moteur qui pourrait provoquer un dysfonctionnement, voire une casse mécanique sur votre voiture. Mais quand est-il bon de vérifier son niveau d’huile et comment procéder ?

Tous les 2 000 km maximum

Les niveaux d’huile sont à contrôler de façon régulière. En moyenne, il est conseillé d’en rajouter une fois par mois à votre moteur, ou tous les 2 000 km si vous roulez moins. Si vous oubliez cette étape pourtant essentielle au bon fonctionnement de votre véhicule, pas de panique : aujourd’hui, un voyant s’allume sur le tableau de bord de votre véhicule. Si tel est le cas, éteignez le moteur au plus vite ! Dans un premier temps, vous pouvez rajouter l’huile que vous transportez avec vous. Ensuite, il est recommandé de se rendre dans un garage pour établir un diagnostic. En effet, pour que votre auto se mette à vous signifier que votre niveau d’huile moteur est trop bas, cela peut vouloir dire que des défaillances motrices sont d’ores et déjà présentes. Aussi, un moteur qui tourne un certain temps avec un niveau d’huile faible, voire sans huile à cause d’une fuite, peut subir de sérieux dégâts.

Hormis les contrôles réguliers, si vous vous apprêtez à prendre la route pour un long trajet, veillez à réaliser ce contrôle de niveaux afin de partir en toute sécurité. À savoir que, comme le stipule TotalEnergies, une consommation d'huile au-delà de 0,5 L/1 000 km est synonyme d’une anomalie sur votre moteur.

Comment vérifier son niveau d’huile ?

Tout d’abord, il est primordial que votre moteur soit froid pour vérifier vos niveaux d’huile. Si vous venez de rouler, il vous faudra attendre dix minutes pour ouvrir votre capot et contrôler tout ça. Aussi, faites en sorte que votre voiture soit stationnée à plat. Ensuite, sortez la jauge d’huile du moteur (généralement en forme d’un crochet ou d’un anneau de couleur vive) et essuyez-la avec un papier ou un chiffon. Remettez la jauge d’huile à sa place dans le moteur et retirez-la une deuxième fois : vous aurez votre niveau d’huile exact.

Si le niveau d’huile se trouve entre la marque minimum et maximum, alors tout va bien ! Vous n’aurez pas à en rajouter. En revanche, s’il est au minimum (ou même plus bas), remettez-en via le bouchon du moteur, afin d’assurer une lubrification optimale des pièces et d'éviter l’usure prématurée du moteur. Petite astuce : pensez à noter le kilométrage. Cela vous donnera une idée de quand revérifier vos niveaux.