À quoi peuvent bien servir ces points noirs sur votre pare-brise ?

Vous vous êtes sûrement déjà demandé quelle était l’utilité des petits points noirs sur votre pare-brise, juste au-dessus de la grande bande noire sur le bas de la vitre. Sont-ils là dans un but purement et simplement esthétique ? Ont-ils une fonction précise liée à la sécurité ? On vous explique tout.

En lien avec la "fritte"

Tout d’abord, oui, ces centaines de petits points noirs parsemés tout autour de votre pare-brise ont un aspect esthétique. En effet, ils viennent créer une transition tout en douceur avec la grande bande noire qui va les suivre. Imaginez simplement la vitre de votre pare-brise passer de son apparence nue à cette grosse bande noire… Les petits points viennent atténuer tout ceci ! Mais bien évidemment, ce n’est pas leur seule utilité. Ils ont aussi une fonction sécuritaire.

C’est également en lien avec cette fameuse grosse bande noire, appelée "fritte". Il s’agit d’un revêtement ultra-résistant qui aide à protéger le joint d’étanchéité de votre pare-brise des rayons UV, et scelle surtout le joint entre le verre et le cadre de la voiture. Les petits points noirs, eux, apparaissent plus tôt dans le processus de fabrication de la vitre, puisqu’ils serviront ensuite à ce que la fritte soit plus efficace. En clair, aussi bien la fritte que les points parsemés sont des éléments structurels du pare-brise.

Parfois, ils sont aussi présents sur le rétroviseur intérieur

Autre utilité : les points noirs empêchent la distorsion du verre. En effet, au soleil, la fritte a tendance à chauffer davantage que le pare-brise en lui-même et pourrait amener le verre à se déformer. Le soleil concentre automatiquement sa chaleur sur un seul et même endroit, ce qui peut fortement endommager le verre avec le temps. Ces points aident donc la chaleur à se disperser sur l’entièreté de la vitre et ainsi la protéger plus longtemps. Dans certains véhicules, ces petits points noirs sont également présents sur le rétroviseur intérieur pour empêcher la réflexion des rayons du soleil qui pourraient aveugler le conducteur.