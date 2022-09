Avion accidenté à Montpellier : la reprise des vols suspendue à une opération d'évacuation "très complexe"

Il va encore falloir patienter pour prendre l'avion depuis l'aéroport de Montpellier. Le trafic restait interrompu dimanche, au lendemain d'un accident rarissime au cours duquel un Boeing 737 a terminé le nez dans l'étang de Mauguio après avoir raté son atterrissage.

"Nous espérons que les vols puissent reprendre en début de semaine", a indiqué dimanche le représentant de l’État, Hugues Moutouh, lors d'un point-presse, tout en se disant incapable de "donner un calendrier précis".

C'est que la reprise du trafic dépend de la réussite des opérations de dégagement de l'avion, qui ont débuté dimanche après-midi et s'avèrent "très complexes" : "Il s'agit de harnacher l'avion, de faire pivoter le nez, de le remonter et de faire tourner l'avion pour pouvoir l'évacuer sur une zone de fret afin de libérer la piste principale", a détaillé le préfet, en insistant sur la difficulté de bouger un aéronef de "plus de 50 tonnes à vide avec 5,7 tonnes de carburant restant à bord et 14 tonnes de courrier" qui devait être distribué à Bastia.