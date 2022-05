Accident d'un camion sur l'autoroute A7 : la délicate question du transport de matières dangereuses

Des embouteillages, de longues heures d'attente, et une réouverture progressive. Depuis mercredi, les automobilistes de l'autoroute A7 ont pris leur mal en patience, après l'accident d'un poids lourd transportant des matières dangereuses. À hauteur de Chasse-sur-Rhône (Isère), entre Lyon et Valence, un camion-citerne contenant 19.000 litres de disulfure de carbone, un produit instable et inflammable, s'est couché sur la voie, interrompant le trafic dans les deux sens jusqu'à ce jeudi en milieu de matinée.

Un événement rare, dicté par le protocole imposé lors d'un accident impliquant un transport de matières dangereuses. "Si nous avions eu un accident ordinaire de poids lourd, les opérations de relevage auraient été beaucoup plus rapides", assure au micro de BFMTV Denis Mauvais, sous-préfet de Vienne.

Car un tel accident n'est pas sans risque. "Plusieurs types d'effets" peuvent être observés, relève le site du gouvernement : "Une explosion, provoquée par un choc avec production d'étincelles, [...] un incendie, causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, [...] ou une contamination de l'air, de l'eau ou du sol provenant d'une fuite de produit toxique."