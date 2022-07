Accident de Beaune : il y a 40 ans, le pire drame routier survenu en France tuait 46 enfants

Quarante ans plus tard, il reste l'accident le plus meurtrier qu'ait connu la France. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1982, sous une pluie battante, 53 personnes dont 46 enfants ont perdu la vie dans un carambolage sur l'A6, non loin de Beaune. Des cérémonies ont lieu en mémoire des victimes de cet accident tout le week-end, et notamment à Merceuil où s'est déroulé le drame.

Les faits se sont déroulés vers 1h40 du matin. Alors qu'ils atteignent l'"entonnoir" du point kilométrique 313 sur la commune de Merceuil, deux cars partis de Crépy-en-Valois (Oise), une 2CV, un bus allemand et deux autres voitures entrent successivement en collision. À bord de ces deux bus se trouve une centaine d'enfants défavorisés, 107 pour être exact, en chemin pour passer les premières vacances de leur vie dans une colonie de Savoie.

Le choc n'intervient qu'à la vitesse très faible de 16 km/h, ce qui n'empêche pas les réservoirs d'essence d'exploser. En quelques secondes seulement, le deuxième bus se transforme en immense brasier, piégeant les enfants à l'intérieur qui mourront tous asphyxiés ou brûlés vifs. "Ils étaient entassés à l'arrière du bus, parce que c'était la seule sortie possible. Avec le choc, la porte de devant avait été bloquée", raconte Philippe Rouillard, un des premiers pompiers sur place. Il n'y a malheureusement plus rien à faire et les pompiers, impuissants, ne peuvent qu'éteindre l'enchevêtrement de tôles calcinées et noircies par les flammes.

Puis "on voit l'horreur, des amas de corps...", se souvient l'homme qui n'a jamais voulu assister à aucune commémoration, avant d'être stoppé par des larmes étouffées. Quant à la 2CV accidentée, " elle a été complètement écrabouillée et ne faisait plus que 60 cm de long. Trois crânes en sortaient", se souvient le photographe de l'AFP, Eric Feferberg.