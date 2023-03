Accident de trains en Grèce : les pires catastrophes ferroviaires des dix dernières années

Une collision entre un train et un engin de chantier, le 2 avril 2021, a causé le décès d'au moins 51 personnes et fait 190 blessés. L'accident a été causé par le véhicule qui, après avoir glissé d'un talus, a heurté le train transportant environ 500 passagers, qui s'apprêtait à entrer dans un tunnel.

Le conducteur du poids-lourd qui, selon les autorités n'aurait peut-être pas correctement serré le frein à main, s'est excusé, en s'exprimant avec beaucoup d'émotions. "Je suis plein de remords et je voudrais exprimer mes excuses les plus sincères", a-t-il regretté. "Je vais coopérer à l'enquête menée par la police et le parquet pour assumer les responsabilités qui m'incombent", a lancé Lee Yi-hsiang, membre d'une équipe qui inspecte régulièrement la ligne ferroviaire de l'est de Taïwan, dans une région montagneuse sujette aux éboulements.