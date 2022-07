Aéroports de Paris : fin de la grève des pompiers, les autres personnels négocient toujours

Les pompiers des aéroports parisiens ont levé leur préavis de grève pour ce week-end après un accord entre le Groupe ADP, gestionnaire des installations, et la CGT, a-t-on appris jeudi de source patronale et syndicale. Le préavis qui courait de vendredi à dimanche "a été levé suite à la signature d'un accord" entre la direction et la CGT, a précisé ADP à l'AFP.

Cet accord a été confirmé par l'organisation syndicale. En revanche, "les négociations se poursuivent" avec les représentants d'autres personnels qui ont déposé un préavis distinct pour la même période, selon l'entreprise.