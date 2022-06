Aéroports : une grande pagaille à craindre cet été ?

Si vous prenez l'avion cet été, armez-vous aussi de patience ! La situation va être tendue, surtout au niveau des passages de sécurité. Il manque des agents, et personne n'avait anticipé autant de voyageurs dès maintenant. Les aéroports parisiens sont, par exemple, en sous-effectif.

"Dans l'ensemble de la sureté et les deux aéroports, on est sur 200 ou 250 personnes manquantes à date. Ce que je peux conseiller aux passagers, c'est d'arriver deux à trois heures avant le décollage des avions", explique Xavier Gondaud, directeur de Sécuritas Aviation France. Arriver en avance, c'est la seule solution. Au manque de personnel s'ajoute la perte de certains bons réflexes chez les passagers. Ils sont de plus en plus nombreux à oublier des produits interdits dans leurs bagages à main. Avant le Covid, ils étaient un sur dix à être fouillés, ils sont désormais trois sur dix, ce qui allonge d'autant plus les files d'attente.