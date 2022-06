On fait le point sur les grèves dans les aéroports pour les vacances

Depuis le début de la pandémie, les aéroports et compagnies aériennes traversent une mauvaise période. Pendant deux ans, le trafic a été fortement ralenti, ce qui a entraîné le licenciement d’une partie du personnel. Cette année, avec l'allégement ou la levée des restrictions sanitaires liées au Covid, l'activité reprend et les voyageurs sont très nombreux. Les aéroports ont pourtant des difficultés à recruter. Actuellement, il y a 7000 postes vacants en Europe dont 4000 dans les aéroports parisiens. À cause de ces pénuries, le personnel est sous pression et le rythme de travail ne fait que s’accélérer.

Les grèves annoncées à partir du vendredi 1er juillet dans les aéroports parisiens feront donc suite à celles qui avaient déjà eu lieu vendredi 10 juin. Le but est de "renforcer et élargir" le mouvement. Les salariés demanderont le respect du droit du travail et la hausse de leur salaire.