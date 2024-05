Air France-KLM a été classée parmi les 25 meilleures compagnies aériennes au monde pour 2024 par l'agence australienne de sécurité aérienne AirlineRatings.com. La compagnie nationale arrive à la 6ᵉ place du classement. C'est Qatar Airways qui se positionne en tête de liste.

Chaque année, les meilleures compagnies aériennes du monde sont désignées par l'agence australienne de sécurité aérienne AirlineRatings.com. L'organisme s'est basé sur une douzaine de critères clés, dont l’âge de la flotte, les commentaires des passagers, la rentabilité, l’évaluation de la sécurité, l’évaluation des produits (restauration, divertissement en vol et franchises bagages), l’innovation et les commandes futures de la flotte.

Qatar Airways plébiscitée par les passagers

Pour son édition 2024, la première place revient à Qatar Airways qui devance les précédents lauréats : Korean Air, Cathay Pacific Airways, Air New Zealand (en tête de ce classement en 2023) et Emirates. "Dans notre analyse objective, Qatar Airways est arrivée en tête dans de nombreux domaines clés", a précisé Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d’AirlineRatings.

De plus, il précise que les "commentaires des passagers ont aussi placé Qatar Airways en tête de toutes les compagnies aériennes". La compagnie du Golfe remporte également le prix de la meilleure classe affaires pour la cinquième année consécutive, ainsi qu'un prix pour la qualité de la nourriture et des boissons servies à bord.

Au milieu de toutes ces compagnies de la zone Asie-Pacifique, la première compagnie européenne est Air France-KLM qui se hisse à la sixième place. La compagnie nationale devance la TAP Air Portugal (14ᵉ), Finnair (16ᵉ), Lufthansa Swiss (19ᵉ) et IGA Group (British Airways & Iberia) qui pointe à la 21ᵉ place. Les compagnies aériennes américaines Delta Air Lines, United Airlines et American Airlines ferment la marche respectivement à la 23ᵉ, 24ᵉ et 25ᵉ place.

AirlineRatings a également établi des classements par catégorie. Air New Zealand a ainsi remporté le prix de la meilleure classe économique. Singapore Airlines a remporté le prix de la meilleure première classe, tandis que Virgin Australia a remporté le prix du meilleur équipage de cabine.