Forfait de transports illimités à 49 euros par mois en Allemagne : est-ce possible en France ?

Un seul billet et un seul tarif : en Allemagne, cela coûte 49 euros par mois pour pouvoir prendre tous les trains régionaux. Les métros, bus et tramways seront aussi en illimité dès le 1er mai. Voilà qui devrait simplifier la vie des Allemands et faire du bien à leur porte-monnaie. Mais cette mesure coûte cher, à savoir trois milliards d'euros par an, dont la moitié est prise en charge par l’État, le reste par les régions.

Peut-on imaginer la même chose en France ? Pour l'instant, seules quelques régions, comme l'Occitanie, propose de prendre le train de manière illimité, mais cela coûte plus cher qu'en Allemagne. De plus, l'offre ne concerne pas le bus ou le métro et coûte dix euros par jour. Une offre unique, pour tous les transports publics, est-elle envisageable ? "Nous ne maitrisons pas l'ensemble des transports sur le territoire de la région Occitanie", assure Vincent Garel, président du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie à TF1. "Sur les aspects tarifaires, il y a des problèmes juridiques sur lesquels il n'y a que l'État qui peut intervenir."