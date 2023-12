Anne Hidalgo souhaite "tripler" le tarif du stationnement des SUV à Paris

Les Parisiens devront voter le 4 février pour se prononcer sur l'augmentation du tarif du stationnement des SUV. Anne Hidalgo avait annoncé mi-novembre son projet d'augmenter ce tarif, sans préciser de montant.

Le tarif de stationnement des SUV à Paris pourrait "tripler". Après avoir annoncé mi-novembre qu'elle souhaitait une hausse de ce tarif, Anne Hidalgo a précisé ce vendredi qu'il s'agirait d'un triplement des tarifs de stationnement pour les voitures hautes et lourdes. Les Parisiens sont appelés aux urnes dans une consultation citoyenne le 4 février pour approuver ou rejeter cette mesure.

La votation posera aux votants la question : "Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ?" Si les Parisiens votent pour, il faudra payer 18 euros par heure pour stationner son SUV dans les arrondissements centraux, et 12 euros dans les arrondissements extérieurs, a précisé l'adjoint aux mobilités David Belliard (EELV).

Une mesure contre les véhicules les plus polluants

Cette hausse, qui concernerait les SUV et les 4x4, a pour but de "permettre un meilleur partage de l'espace public au bénéfice des mobilités douces, des rues aux écoles et des piétons", avait déclaré la mairie dans un communiqué. "Nous voulons dire stop aux dérives des constructeurs automobiles qui poussent à acheter des véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières, plus polluants, alors que nous devons radicalement réduire la pollution qui tue chaque jour", avait ajouté Anne Hidalgo au moment de son annonce.

Les véhicules professionnels, les taxis tout comme le stationnement résidentiel ne seront pas concernés par ce nouveau tarif.