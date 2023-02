Le RER C en panne vendredi soir, des voyageurs terminent leur trajet à pied

Sur Twitter, des images et vidéos ont été partagés de ce périple sur les rails, justifié par le fait qu'aucun agent de la SNCF n'était intervenu. "Lassés au bout de 3 heures bloqués dans un train entre Musée d’Orsay et Saint Michel Notre Dame, les gens descendre du train sans l’aide des agents de la SNCF", commente par exemple une internaute. Une autre partage même une vidéo de la fin de leur trajet : "Le peloton clandestin vers musée d’Orsay. On a bien fait de sortir du wagon, sinon on y serait encore. Personne n’est venu nous chercher, même le conducteur avait déserté".

La SNCF a communiqué sur cette panne. "Le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Saint-Quentin en Yvelines et entre Paris Austerlitz et Pontoise jusqu'au dernier train. Motif : panne sur les installations du gestionnaire de réseau (défaut d’alimentation électrique)."

Avant cette panne, Valérie Pécresse avait annoncé, jeudi 9 février, qu'un futur dédommagement était à prévoir pour les utilisateurs des transports franciliens, allant de 37 à 112 euros, en raison de la dégradation de la qualité du service.