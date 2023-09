Projets d'autoroutes enterrés : le rail enfin mieux loti par rapport aux routes ?

"À l'heure de la planification écologique, on ne peut pas continuer comme avant". Alors qu'Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes de sa feuille de route écologique pour 2030, son ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, est venu préciser l'action du gouvernement pour réduire l'empreinte carbone de la France dans ce domaine. Il a annoncé que le gouvernement prendra "dans les prochaines semaines" la décision d'arrêter "plusieurs" projets autoroutiers et routiers et indiqué qu'il entendait "encourager" le développement du train.

Un changement de politique alors que la France a largement préféré la route au rail ces dernières années. Selon une étude publiée mardi 19 septembre par l'ONG environnementale Greenpeace, entre 1995 et 2018, Paris a "investi deux fois plus dans les routes que dans le rail", soit 278 milliards d'euros pour le premier contre 130 milliards pour le second, trains urbains, métros et trams inclus. L'Hexagone suit ainsi une tendance européenne, alors que les pays de l'UE, avec la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, ont investi 66% de plus dans l'extension et la rénovation des routes que dans les chemins de fer, selon l'étude menée par T3 Transportation et l'institut allemand Wuppertal.