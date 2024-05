Ascension : vers un week-end très chargé sur les routes, les prévisions de Bison Futé

D’importantes difficultés de circulation sont attendues sur l’ensemble des grands axes du pays pour ce week-end de l'Ascension. En particulier, ce mardi 7 mai et le dimanche 12 mai devraient être des journées très chargées. Bison futé recommande, dans la mesure du possible, de décaler ses déplacements pour éviter de prendre la route ces jours-là.

Avec la succession du 8 mai et du pont de l’Ascension, ainsi que la fermeture des écoles durant cinq jours, Bison Futé voit rouge. Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables, prévient l'organisme de prévisions.

Sens des départs : difficultés dès mardi matin

En conséquence, dès ce mardi 7 mai, le trafic sera très difficile dans le sens des départs. Les premières difficultés apparaîtront dès la fin de matinée et la circulation restera très dense jusque tard dans la soirée. En Île-de-France, un trafic important est attendu en direction des différentes barrières de péages, en particulier sur les autoroutes A6 et A10. Des encombrements pourraient y être enregistrés dès la fin de matinée, ainsi que sur le boulevard périphérique, les autoroutes A86 et A6B. Ces difficultés seront renforcées en milieu d’après-midi par la circulation générée par les trajets "travail-domicile", indique Bison Futé.

Par ailleurs, l’autoroute A13 étant fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson, il est conseillé aux automobilistes franciliens souhaitant rejoindre la Normandie d’emprunter l’A14 à la porte Maillot, en direction de Rouen, l’A15 ou la N12.

En province, les conditions de circulation seront également très difficiles sur tous les grands axes du pays et particulièrement à la frontière nord-est du pays (A31), dans le couloir rhodanien (A7), sur la façade atlantique (A11 et A63) et au départ de Toulouse (A61 et A62).

Mercredi 8 mai, la circulation restera encore difficile dans le sens des départs, jusqu’en fin d’après-midi. En Île-de-France, le trafic sera dense sur les autoroutes A6 et A10 dès le début de la matinée. Les axes qui convergent vers ces autoroutes pourraient aussi rencontrer des difficultés de circulation, notamment la N104 et la N118. En province, la plupart des grands axes de liaison seront par ailleurs très sollicités. Les autoroutes A7, A9, A10, A13 et la N205 devraient être particulièrement chargées.

Sens des retours : dimanche classé noir

Samedi 11 mai, dans le sens des retours, des encombrements sont à prévoir en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7), sur l’Arc méditerranéen (A8 et A9) et aux frontières septentrionales (A25). Les difficultés s’étendront de la fin de la matinée jusqu’en milieu de soirée. En Île-de-France, le trafic sera dense dès la fin de matinée, sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10). Bison Futé précise par ailleurs que l’autoroute A13 devrait être réouverte ce samedi 11 mai dans le sens Normandie-Paris aux seuls véhicules légers, sous réserve que toutes les conditions de sécurité soient réunies.

Dimanche 12 mai est classé rouge au niveau national et noir dans le Grand-Est et le Nord dans le sens des retours. La circulation sera très difficile. De manière générale, les retours vers les grandes agglomérations généreront des bouchons et des ralentissements sur tous les grands axes du pays. Les difficultés les plus importantes sont attendues sur la façade atlantique (N165), en région normande (A84 et A13), en Auvergne-Rhône-Alpes (A7, N205) et sur les axes desservant la côte méditerranéenne (A9, A61). Elles seront présentes dès le milieu de la matinée et perdureront jusque très tard dans la soirée.

En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10, A6 et A13. Ces difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10), prévient Bison Futé.