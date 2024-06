Depuis le 1ᵉʳ avril, la vignette verte d’assurance n’est plus à apposer sur son pare-brise. Pour autant, vous avez toujours l’obligation d’assurer votre véhicule pour circuler avec. Et lorsque vous souscrivez à une assurance auto, vous avez certains devoirs. Voici lesquels.

En tant qu’automobiliste, à partir du moment où vous détenez une voiture, vous avez l’obligation d’être assuré si vous voulez circuler. Et ce, même si la petite vignette verte n’est plus à apposer sur le pare-brise depuis le 1ᵉʳ avril dernier. Si vous n’êtes pas assuré, vous vous exposez à une amende allant jusqu’à 3 750 euros pour défaut d’assurance. Mais même lorsque vous êtes assuré, vous avez certaines obligations durant la durée de votre contrat, qu’importe l’identité de votre assureur et le type de contrat auquel vous avez souscrit. Voici quels sont ces devoirs.

Informer votre assureur des "risques aggravés"

Dans un premier temps, lorsque vous souscrivez à un contrat, vous avez l’obligation de déclarer l’aggravation des risques, avant même d’avoir signé quoi que ce soit. Il s’agit d’informer votre futur assureur de vos antécédents (bonus, malus, accidents, etc.), afin qu’il puisse établir la probabilité des risques encourus à vous assurer et ainsi réaliser votre prime d’assurance auto annuelle en bonne et due forme. Vous devez aussi indiquer votre lieu de domicile, celui du stationnement de votre véhicule (en box, parking à ciel ouvert, parking couvert, etc.) et donner les caractéristiques de votre voiture. Si vous n’avez pas tout déclaré à l’instant T, vous disposez ensuite de quinze jours, après signature du contrat, pour informer votre assureur et qu’il puisse adapter convenablement votre contrat.

Payer vos cotisations

La deuxième obligation que vous avez en tant qu’assuré est de payer la prime de votre assurance auto. En d’autres termes, il s’agit du montant annuel, calculé par votre assureur, que vous devez lui verser mensuellement pour être couvert. Cette prime d’assurance auto est propre à chaque assuré et se calcule en fonction de votre véhicule, de votre ancien comportement sur la route (plus précisément les accidents qui influent sur votre bonus ou votre malus), et le niveau de protection choisi lors de la souscription du contrat (au tiers, au tiers étendu ou tout risque).

Si vous n’avez pas réglé votre prime d’assurance auto dix jours après la date prévue, votre assureur peut vous envoyer une lettre de mise en demeure. Vous aurez ensuite un mois pour régulariser votre situation. À noter que si, au-delà des trente jours, vous n’avez pas réglé ce que vous devez, vos garanties souscrites sont suspendues. Aussi, votre assureur peut prendre la décision de résilier votre contrat d’assurance après les trente jours de mise en demeure.

Vous avez cinq jours pour déclarer un sinistre

Enfin, selon l’article L 113-2 du Code des assurances, en tant qu’assuré, vous devez absolument déclarer "tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur", dans un délai inférieur à cinq jours ouvrés. "Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité", précise la loi. En effet, si vous êtes victime d’un accident de la circulation, en tant qu’assuré, vous avez une prise en charge dans votre contrat de garantie auto, notamment si des coûts de réparations sont à prévoir. À noter que la déclaration d’un sinistre se fait sous forme de lettre par voie postale, avec un constat joint, mentionnant vos informations personnelles et les dégâts subis.