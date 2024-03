La vignette automobile sera dématérialisée à partir du 1ᵉʳ avril : à quoi ça sert ?

50 millions de vignettes vertes sont envoyées par La Poste chaque année. Elles vont être dématérialisées à partir du 1ᵉʳ avril. Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, Maud Descamps nous explique les intérêts de cette nouveauté.

La petite vignette verte que vous devez obligatoirement apposer chaque année sur votre pare-brise pour attester de votre assurance automobile va disparaître dans sa version papier à partir du 1ᵉʳ avril. Près de 50 millions de vignettes sont envoyées par La Poste chaque année. Désormais, elles vont être dématérialisées comme le précise Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Votre véhicule inscrit au "fichier des véhicules assurés"

Comment devrez-vous prouver que votre véhicule est bien assuré ? C'est votre assureur qui va désormais s'en charger à votre place. Quand vous allez prendre une assurance pour votre véhicule, votre assureur va inscrire votre véhicule dans un fichier spécifique : le FVA ou fichier des véhicules assurés. Lorsque vous serez contrôlés par un agent, il n'aura plus qu'à consulter sur son téléphone ou sur une tablette ce fichier pour savoir si vous êtes bel et bien assuré pour votre véhicule. Plus de documents à présenter lorsque vous êtes contrôlés et plus de vignette à coller sur votre pare-brise.

Plus de verbalisation en cas d'oubli de la vignette

À part économiser le prix des timbres et du papier, quels sont les autres intérêts ? Cela peut paraître anecdotique, mais il y a une économie de 1 200 tonnes de CO2 par an, notamment à cause de l'impression de la vignette et de l'envoi par La Poste. À titre de comparaison, un aller-retour Paris-New York, c'est une tonne de CO2.

Autre argument de cette dématérialisation. C'est très agaçant quand vous avez reçu votre vignette, mais que vous l'avez laissée dans l'enveloppe à la maison et que vous avez oublié de la coller. À présent, vous ne serez plus verbalisé. Les policiers pourront tout simplement consulter le fichier et vérifier que vous êtes bien en règle. Surtout, cela va permettre de lutter contre tous les automobilistes qui roulent sans assurance : il y en a plus de 800 000 aujourd'hui en France.

La mesure sera effective dès le 1ᵉʳ avril. Mais attendez un peu avant de décoller votre vignette, il y aura peut-être une petite période de latence.