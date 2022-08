Auto-école : la plateforme du gouvernement "Rdv Permis" rallonge les délais au lieu de les réduire

Voilà un rituel hebdomadaire dont Catherine Bouchard se passerait bien. Cette secrétaire dans une auto-école des Côtes-d'Armor doit s'atteler, chaque mardi à la même heure, à une longue séance de clics sur Internet. "Je clique en avant et en arrière de façon à remettre le système à jour à chaque fois", explique-t-elle dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.

Son objectif ce jour-là, trouver un créneau pour un jeune homme qui doit passer son permis de conduire et c'est le logiciel qui décide. "Dans l'idéal, il me faudrait 10 places, ce serait bien. Là, je ne pourrai en prendre qu'une. C'est une bataille. On a l'impression de jeter un morceau de viande et que tout le monde se jette dessus, c'est stressant", déplore-t-elle.