Automobile : ces modèles de voiture qui décotent le moins au fil des années ?

Contrairement à l’immobilier qui prend toujours une plus-value à la revente, l’automobile perd de sa valeur au fil des années. La valeur des voitures diesel est celle qui s’effondre le plus avec les années La décote des SUV familiaux va principalement dépendre de l’effet de mode.

Si investir dans l’immobilier est toujours une valeur sûre, pour l’automobile, c’est une tout autre histoire. En effet, ce n’est pas parce que l’on débourse des dizaines de milliers d’euros dans une voiture, sportive ou non, que l’on est enclin à réaliser une plus-value dessus à la revente. Cependant, certains modèles décotent moins que les autres. Les voici.

Les citadines en pôle position

Le magazine spécialisé Auto Plus a recensé les voitures qui décotent le moins en fonction des types de véhicules, après trois, cinq ou sept ans. Du côté des citadines, la Dacia Sandero est la championne, avec -35% en sept ans seulement. La Mini Hatch arrive en seconde position avec un rabais moyen de 39% après sept ans. L’Audi A1 termine sur la dernière marche du podium avec -45% en sept ans. La valeur des voitures diesel est celle qui s’effondre le plus avec les années.

Si vous avez de grandes chances de tomber sur des motorisations diesel lorsque vous désirez acheter une voiture compacte, le top 3 des meilleures décotes se compose uniquement de véhicules essence. En effet, le marché de la voiture compacte diesel est totalement saturé, ce qui impacte fortement la perte de valeur de ces modèles. Sur le podium, on retrouve : la Mercedes Classe A (47% après sept ans), l’Audi A3 Sportback (49%) et la Toyota Prius qui dégringole complètement avec une moyenne de 58% au bout de sept petites années.

Pour les familiales, ce sont les premium qui prennent les premières positions. L’Audi A4 Avant décote de 38% après trois ans, et jusqu’à 60% après sept ans ; la Mercedes Classe C perd 40% de sa valeur les trois premières années, mais 58% au bout de sept ans ; la Jaguar XE, elle, a une perte moyenne de 50% après cinq ans. Sept ans après son achat, ce modèle n’est pas encore coté.

Quelles décotes pour les SUV ?

Côté SUV, les règles sont un peu différentes. Notamment pour les petits SUV qui sont encore très récents, et ne disposent pas des mêmes données que les autres. Malgré tout, nos confrères relèvent que les modèles ayant un moteur essence entre 110 et 150 chevaux sont ceux qui décotent le moins. En moyenne, une Volkswagen T-Roc perd 22% de sa valeur en trois ans, contre 23% pour la Seat Arona. L’Opel Crossland X finit troisième du podium avec une perte moyenne de 26%, toujours en trois ans.

Le segment des SUV Compacts est certainement la catégorie qui reflète le mieux le marché actuel. Ici, ce sont les versions diesels qui perdent le moins de valeur et particulièrement le Kia Niro, un modèle encore assez récent, qui perd 41% de sa valeur au bout de cinq ans. La Dacia Duster reste un bon investissement, puisqu’elle décote de 44%… mais au bout de sept ans (37% en cinq ans). En revanche, la BMW X1 termine en dernière position de ce top 3, car elle décote en moyenne de 48% après sept ans, et 40% après cinq ans.

Pour terminer ce tour d’horizon : les SUV familiaux. Pour eux, leur baisse dépend principalement de l’effet de mode. Les pourcentages de décote recensés sont donc essentiellement basés au bout de trois petites années. Et en pôle position, on retrouve la BMW X3, qui perd 27% de sa valeur. Les deux dernières places du classement sont prises par la DS 7 Crossback avec une décote moyenne de 29%, ex æquo avec la Skoda Kodiaq.