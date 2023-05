Cette position que le passager doit absolument éviter en voiture

Plus globalement, toutes les positions allongées sont déconseillées. Dans la majorité des cas, elles empêchent une bonne utilisation de la ceinture de sécurité. Pire, l'équipement peut s'enfoncer dans la cavité abdominale, laissant, là aussi, des séquelles. Le fait de passer les jambes ou même la tête par la fenêtre n'est, cela va de soi, pas non plus recommandé, au contraire.