VIDÉO - Voiture électrique : comment la Norvège est devenue championne du monde

Mathieu, un Français installé à Oslo depuis une quinzaine d'années, a troqué son ancienne voiture essence contre un véhicule électrique. L'investissement lui a coûté 60.000 euros, malgré les aides de l'Etat très généreuses. "J'ai eu une exemption de 25% de TVA et c'est forcément non négligeable. Je pense que je n'aurai pas eu les moyens d'acheter cette voiture sinon", explique-t-il dans le reportage ci-dessus. En plus de ce coup de pouce de 15 000 euros, il bénéficie de nombreux avantages au quotidien.

"En tant que propriétaire de véhicule électrique, je bénéficie d'un tarif préférentiel au péage pour rentrer sur le centre-ville d'Oslo. Je vais payer 3 euros le passage alors qu'un véhicule thermique va payer à peu près le double", détaille-t-il. Mathieu peut également emprunter les couloirs de bus, ce qui lui permet de mettre moitié moins de temps pour effectuer son trajet. "Un quart d'heure au lieu d'une demi-heure", précise-t-il.

Autre secret de ce succès, la possibilité de recharger très facilement sa voiture. Rien qu'à Oslo, on compte plus de 3000 bornes, cinq fois plus qu'à Paris.