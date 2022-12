Plus de 80% des trajets en voiture réalisés par des conducteurs seuls au volant ?

Si cette proportion d'"autosolistes" – tels qu'on les appelle parfois – interpelle, peut-on la juger fiable ? On en retrouve la trace dans une publication récente, dévoilée en septembre 2022 par la société Vinci Autoroutes. Le chiffre figure dans les résultats de son 2e Baromètre de l’autosolisme, dévoilé à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité. "Le taux d’autosolisme est de 87% entre 7h00 et 8h30, puis commence à décroître à partir de 8h30 pour atteindre 79% à 10h00", peut-on lire.

La méthodologie, précisée par les auteurs, nous fournit des détails sur la manière dont l'entreprise a procédé pour arriver à ces conclusions. L'étude "a été réalisée sur plus d’un million de véhicules entre mai et juin 2022, à proximité de onze grandes agglomérations", glisse Vinci. En pratique, "des caméras ont été installées sur des portiques afin de capturer entre 7h00 et 10h00 des images du trafic circulant sur des sections majeures du réseau VINCI Autoroutes, dans le respect de l’anonymat des conducteurs et de leurs passagers". Les images ont enfin été "analysées par un logiciel d’intelligence artificielle" qui a recensé la part d'automobiliste circulant seuls au volant.