Covoiturage : comment bénéficier de la double prime de 100 euros ? Suivez le guide

Pensez à bien préparer vos trajets la veille. Vérifiez que vous avez suffisamment de carburant. Nettoyez votre voiture, enlevez les mauvaises odeurs. Le jour-J, soyez ponctuels et respectez les préférences indiquées par vos passagers. Certains préfèrent discuter, d’autres écouter la musique. En tant que débutant, essayez d'être flexibles sur vos horaires et vos itinéraires, vous pourrez vous permettre d'être plus sélectif une fois que vous aurez réalisé des premiers trajets, conseille par exemple la société Karos.

Vos premiers passagers vous attribueront une note et un commentaire qui seront déterminants pour la suite. Soyez transparent et expliquez que c'est une grande première pour vous : cela permettra de briser la glace et de laisser les plus expérimentés vous raconter leurs expériences. Enfin, indiquez à la fin que vous seriez ravi d’avoir un premier avis de leur part et montrez-vous humble en leur demandant comment l’expérience pourrait être améliorée pour les prochaines fois, recommande également Karos.