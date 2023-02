Entre réticences et adaptation, les garagistes bousculés par le boom des voitures électriques

Autre inconvénient, réparer un moteur électrique nécessite une formation supplémentaire. Ces véhicules représentent 2% du marché, mais leur part progresse, alors de plus en plus de garagistes retournent en classe. Au programme, apprendre à couper le courant d'un véhicule. Fini les mains dans le cambouis, aujourd'hui, elles doivent manipuler des batteries électriques à haute tension. Ce qui n'a rien à voir avec la mécanique habituelle. Kevin Morvan, garagiste stagiaire dans un centre de formation, est un peu perturbé. "Il faut vraiment sécuriser la partie électrique, du coup, il y a beaucoup plus de dangers par rapport à une voiture thermique. C'est une voiture de l'avenir, il faut bien faire avec", reconnaît-il, fataliste.

Certains en font même le pari. À Baillargues (Hérault), Sébastien Pons, co-gérant du garage "Limitless work shop" a fait de l'électrique sa spécialité, et ça marche. "On a beaucoup de gens qui viennent de toute la France, de région parisienne, de Lyon, de Carcassonne, il y a des gens qui viennent de loin parce qu'on n'est pas beaucoup en France", affirme-t-il. Au final, son garage ne désemplit pas. "Là, on a deux véhicules en panne électrique", précise-t-il, certain que son garage a de l'avenir.