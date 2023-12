Automobile : le bilan hiver est-il indispensable pour préserver sa voiture ?

Check-up saisonnier, le bilan hiver est un type de révision proposé dans de nombreuses enseignes de garages. Il est important de constater le fonctionnement optimal des pneus, des freins, des lumières mais également de la batterie et des vitrages. Faire vérifier les niveaux de liquide de refroidissement, de lave-glace mais également d’huile est indispensable pour la bonne santé du moteur.

Vous cherchez à préserver votre voiture des aléas météo ? En période hivernale, de nombreuses enseignes de garages proposent des bilans hiver pour les automobiles. Objectif : préparer l’arrivée du froid en protégeant les véhicules des problèmes potentiels sur les pneus, le moteur mais pas seulement. Voici ce qu’il faut savoir sur ce check-up saisonnier.

Que faut-il surveiller pour une conduite sereine en hiver ?

L’hiver est une période compliquée pour les automobiles. En effet, le froid, la pluie et les risques de gel peuvent abîmer votre véhicule. Pour rouler en toute sécurité, que ce soit pour aller travailler, rendre visite à la famille pour les fêtes ou encore partir en vacances à la montagne, il est conseillé de faire un check-up général de votre voiture dès que les températures du thermomètre dégringolent.

Pour une révision efficace, on vous conseille de vous rendre dans votre garage et de demander à faire constater le bon fonctionnement de plusieurs paramètres de votre véhicule. On recommande notamment la vérification de la qualité des pneus (et leur gonflement) mais pas seulement. Afin d’éviter les risques d’accident, vérifiez en effet que les balais d’essuie-glaces avant et arrière sont toujours utilisables en l’état et demander également une analyse de votre batterie : pas question qu’elle ne vous lâche durant l’hiver !

En parallèle, demandez à votre garagiste qu’il jette un œil à vos freins, quitte à remplacer les plaquettes. En effet, ralentir et/ou s’arrêter sur un sol enneigé ou glacé avec des freins de fin de vie peut s’avérer dangereux.

Bien sûr, une vérification de la solidité des vitrages est indispensable. Vous ne devez pas rouler avec un pare-brise abîmé ou dont l'apparence vous empêche de circuler avec la visibilité maximum. Mais ne négligez pas également l’importance des lumières dans votre voiture. Qu’il s'agisse des ampoules signalétiques ou de l’éclairage intérieur, il est indispensable que ces dernières soient fonctionnelles et bien installées pour vous permettre de vous déplacer sans crainte.

Refaire les pleins

Bien sûr, il est recommandé de vérifier les niveaux des produits nécessaires au bon fonctionnement de votre moteur, mis à rude épreuve durant la période hivernale. Liquide de refroidissement et lave-glace ne doivent donc pas être négligés en hiver. On vous conseille de choisir des produits conçus avec des propriétés antigel garantissant la non-surchauffe du moteur et une meilleure visibilité générale.

Enfin, vérifiez également le niveau d’huile de votre moteur. Cette dernière est essentielle pour assurer la lubrification optimale des différents éléments et éviter la casse !