Pourquoi consommer du CBD peut vous coûter votre permis de conduire

Comment se déroule un test de dépistage aux stupéfiants ?

Me Jean-Baptiste le Dall : aujourd'hui, le process des contrôles routiers prévoit d'abord un kit de dépistage, puis s'il est positif, un test de dépistage salivaire. Enfin, il est proposé à la personne contrôlée de se préserver la possibilité de solliciter une contre-expertise lorsqu'on lui notifiera les résultats des analyses. Dans ce dernier cas, l'automobiliste est immédiatement amené à l'hôpital pour un prélèvement sanguin. Notons que c'est rarement le cas, puisque les forces de l'ordre n'incitent pas les individus contrôlés à effectuer cette étape, et ces derniers ne comprennent pas nécessairement l'intérêt de se soumettre à une analyse sanguine.

Certains automobilistes ont été dépistés positifs au THC alors qu'ils n'avaient consommé que du CBD. Comment est-ce possible ?

Les kits de dépistage peuvent détecter de très faibles traces de THC liées à la consommation seule du CBD. Il est donc possible qu'un individu soit détecté positif aux stupéfiants en n'ayant consommé que du CBD. D'autant que la consommation répétitive de produits à base de CBD va entrainer chez un individu des taux un peu plus important de THC. Or, en matière de stupéfiants au volant, la réglementation française est différente de celle concernant l'alcool, où il est question de taux. Ainsi, vous pouvez boire un verre ou deux et être en parfaite légalité avec le Code de la route. Ce n'est pas le cas des stupéfiants, où il n'y a aucune tolérance. Il suffit par exemple qu'un laboratoire détecte dans vos analyses de petites traces de drogue, même si vous n'êtes plus sous l'emprise du produit - parce qu'il a été consommé plusieurs jours avant - pour que vous soyez sous le coup de ce délit.