Automobile : pourquoi faut-il faire son contrôle technique avant l'été ?

Attention, embouteillages en vue. Après les multiples reports liés à la pandémie de Covid-19 et aux différents confinements, de nombreux automobilistes doivent, cette année, se mettre en règle sur leur contrôle technique. "En raison du 1er confinement (du 17 mars au 11 mai 2020, ndlr), 1,5 million d'automobilistes supplémentaires seront appelés à renouveler leur contrôle technique en mai, juin et juillet prochains", confirme Sébastien Danvel, le président d’Auto Sécurité - une structure qui gère plus de 900 centres en France - dans les colonnes du Parisien. À cette demande importante s'ajoutent les clients estivaux traditionnels. Selon toute vraisemblance, ce sont donc deux fois plus d'usagers qui souhaiteront effectuer leur contrôle technique à l'été 2022. D'où la nécessité d'anticiper et de prendre, dès maintenant, rendez-vous dans l'un des 6500 centres agréés de France.