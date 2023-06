VIDÉO - Pourquoi les voitures électriques font-elles un tel carton en Corse ?

Une économie, mais aussi un business. Certaines sociétés se sont emparées du marché de l’électrique jusque sur les parkings des zones commerciales. "Le temps de parking qui était avant un temps mort devient un temps utile pour la recharge. Aujourd’hui, on en a 240 et l'on prévoit d’en ouvrir en 2023 150 de plus sachant qu’aujourd’hui, sur la Corse, il y a 600 points de charge", explique Maureen Houel, directrice produit de Driveco.

Une progression spectaculaire. Il y a encore deux ans, la Corse était la région de France la moins bien dotée en bornes de recharge. Leur développement a permis de faire décoller les ventes de voitures électriques sur l’île : +47% d’immatriculations de véhicules particuliers l’an dernier alors que la moyenne nationale s’élevait à 26%.