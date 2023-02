Fraude au compteur : une voiture d'occasion sur dix concernée en France

C'est l'un des points de vigilance lorsqu'un particulier achète une voiture d'occasion : s'assurer que le compteur du véhicule affiche le bon nombre de kilomètres. Il faut dire que la fraude au compteur trafiqué est particulièrement répandue. Selon les données collectées par une société spécialisée et relayées par l'UFC-Que choisir, elle touche 15,2% des véhicules d'occasion vendus à travers le monde. "Les acheteurs de véhicules construits entre 2010 et 2013 prennent le plus grand risque d'obtenir une voiture au compteur trafiqué", pointe l'étude menée par la société lituanienne Car Vertical.