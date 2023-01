ZFE : les véhicules Crit'Air 5 interdits de circuler dans 11 grandes villes, à partir de ce 1er janvier

Actuellement, 11 agglomérations françaises ont d'ores et déjà dû instaurer une ZFE. Par conséquent, circuler ou stationner dans Aix-Marseille, Lyon, Toulouse, Rouen, Nice, Montpellier, Toulon, Strasbourg, Grenoble, Reims avec un véhicule non autorisé est passible d'une amende de 68 euros. Pour les poids lourds, bus et autocars, l'amende est de 135 euros.

Le Grand Paris est aussi concerné, sachant que son dispositif est plus sévère. Depuis déjà le 1er juin 2021, ce sont plus de 780.000 véhicules non classés, Crit'Air 5 et Crit'Air 4 qui n'ont plus le droit de circuler. Jusqu'à présent néanmoins, peu de sanctions ont été mises en place, la pédagogie étant plutôt mise en avant.