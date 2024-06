Voiture mal stationnée, camion bouchant le passage… Les raisons de klaxonner en ville peuvent se multiplier. Problème, le Code de la route limite largement l’utilisation de cet avertisseur sonore au volant.

Qui n’a pas entendu un bruit de klaxon depuis ce matin ? Ce bruit strident varie entre 95 (l’équivalent d’un moteur de camion) et 110 décibels (comme une scie circulaire ou une boîte de nuit). Au-delà du dérangement provoqué, ces bruits intempestifs génèrent des effets immédiats sur l’audition pour les klaxons les plus puissants. Moralité, si vous habitez en ville avec des fenêtres donnant sur rue, vous vivez peut-être un enfer. Pourtant, le Code de la route n’affiche aucune ambiguïté. À sa création, en 1905, son article 6 invitait les automobilistes de l’époque, en approchant d’hommes ou d’animaux, à "prévenir par des appels des trompes jusqu’à ce que leur attention ait été manifestement éveillée".

Jusqu’à 150 euros d’amende

Or, aujourd'hui, plus aucun animal n’erre en ville. Conséquence, l’article R416-1 du Code de la route précise que "hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire."

Résultat, pris en flagrant délit, vous risquez une amende de 35 à 150 euros. Dans un arrêt, rendu en 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation renchérit : "La contravention aux dispositions de l'article R. 416-1 du code de la route n'exige pas, pour être caractérisée, la constatation d'un trouble à l'ordre public ou à la tranquillité publique". Moralité, le klaxon est interdit, même si vous ne causez pas de désordre sur la voie publique.

Attention la Cucaracha !

Ce klaxon à trompes, parfois installé sur les voitures, reste illégal : "Votre véhicule a été réceptionné avec son avertisseur sonore. Cet avertisseur a été validé pour être monté sur votre type de véhicule. Le changement de votre avertisseur sonore d’origine par un autre plus puissant n’est pas permis par le Code de la route et cette opération est même sanctionnée par une contravention de 3ᵉ classe", rappelle le ministère de la Transition écologique.

Pour rappel, hors agglomération, vous pouvez utiliser votre klaxon uniquement pour donner un avertissement nécessaire aux autres usagers de la route. Il sert notamment à signaler votre présence à l'approche d'un virage sans visibilité. De nuit, l'avertissement doit se faire par appel de phares.