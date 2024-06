La première génération de l’Audi S3 a vu le jour en 1999, faisant du modèle une véritable référence dans le monde de l’automobile. Mais dès 2002, la cousine Golf R est venue menacer la suprématie du dernier modèle du constructeur aux quatre anneaux. La nouvelle S3 est vendue à partir de 63 000 euros, sans compter les 52 000 euros de malus à ajouter.

La nouvelle Audi S3 s’inscrit dans une lignée de pionnières. Car quand la première génération sort, en 1999, c’est l’entièreté du monde des voitures compactes sportives qui est chamboulé, grâce à sa puissance, ses quatre roues motrices et sa polyvalence légendaire. En peu de temps, le modèle S3 est devenu une véritable référence. Sur le papier, sa descendante a donc tout pour être sûre d’elle, surtout avec le restylage qu’elle vient d’avoir.

Une menace qui continue de planer

Pourtant, bien que la nouvelle teinte disponible, le gris mat, rend le véhicule "ténébreux et agressif", il n’en reste pas moins menacé par la Golf R qui a totalement remis en cause la suprématie de l’Audi S3 à sa sortie en 2002. Pas le choix donc, le constructeur a dû revoir son modèle et le faire évoluer. Et cela a commencé par le style, avec une nouvelle face avant et ses quatre anneaux désormais bien mis en avant et moulés dans la carrosserie. À l’arrière, le bouclier de la voiture est aujourd’hui plus imposant pour mettre en valeur les quatre sorties d’échappement. Les autres évolutions sont à constater à l’abri de la lumière, avec son regard à choisir parmi les quatre signatures lumineuses proposées par Audi. Le design des feux évolue lui aussi et l’intérieur n’a pas été laissé à l’abandon : on retrouve à présent un éclairage d’ambiance étendu à tout l’habitacle avec, en prime, de nouveaux motifs.

Un véhicule plus puissant et plus agile

Mais tout ça n’est que purement esthétique. Qu’en est-il des évolutions une fois au volant ? "Audi a revu à la hausse la puissance du quatre cylindres turbo, passant de 310 à 333 chevaux", détaille notre journaliste, Cyril Provost. Et rien n’a été laissé au hasard, puisque sa principale concurrente est dotée de la même puissance. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4,7 secondes, soit un dixième de moins que la version précédente. Comme la Golf R, l’Audi S3 peut recevoir un pot d’échappement Akrapovic en titane… Si vous optez pour cette option à 5 000 euros.

Pour que le reste suive, il faut que le châssis ait, lui aussi, été amélioré. Et c’est chose faite : à l’avant, les freins sont plus grands, la suspension a été revue. Mais la vraie évolution se trouve dans l’arrière-train de l’Audi S3, avec un nouveau différentiel et ses deux embrayages qui vont envoyer plus ou moins de puissance sur chacune des roues et les tourner à des vitesses différentes… En bref, le même système que la Golf R. Néanmoins, cette amélioration permet au véhicule d’être plus agile dans les virages. La dernière S3 se pare aussi d’un nouveau mode : Dynamic plus.

Un tarif pour le moins… dissuasif

Mais alors quelle voiture privilégier, si elles ont autant de similitudes ? L’Audi S3 garde l’avantage d’être plus discrète au quotidien, plus cossue et mieux finie. Cependant, avant même de se demander quel véhicule est le meilleur, il est mieux de se tourner vers le prix dans un premier temps. La nouvelle S3 est vendue à partir de 63 000 euros, sans compter les presque 52 000 euros de malus à ajouter.