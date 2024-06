La marque d’automobiles sportives du groupe Volkswagen vient de sortir son tout premier SUV Coupé. Le Tavascan VZ, équipé d’un moteur à l’avant et d’un autre à l’arrière, délivre 350 chevaux. Le modèle de base du Tavascan est au prix de 46 990 euros, soit 4 000 euros de moins que son cousin, le Volkswagen ID.5.

La marque sportive du groupe automobile Volkswagen, Cupra, vient de sortir son premier SUV Coupé : le Tavascan. Et si son arrivée fait grand bruit, c’est parce que le modèle entre sur un marché concurrentiel, où sévissent la Tesla Model Y, le Peugeot 3008, mais aussi trois proches cousins du groupe, le Skoda ENYAQ Coupé , l’Audi A4 E-Tron Sportback et le Volkswagen ID.5. Alors comment le Tavascan compte-t-il se démarquer ?

Un style qui ne manque pas d’originalité

Tout d’abord, il est bon de savoir que le nom du modèle vient de celui d’un petit village situé dans les Pyrénées espagnoles, pays d’origine de la marque Cupra. La première version du Cupra Tavascan a d’abord été dévoilée en 2019 et n’est pas très différente de la version actuelle. Et visuellement, la voiture se démarque bel et bien de ses cousines du groupe Volkswagen : plus expressive et plus musclée. En clair, "c’est le beau gosse de la bande", d’après notre journaliste Pierre Lardenois. La petite particularité du véhicule, ce sont ses logos lumineux à l’avant et à l’arrière, qui raviront très certainement un grand nombre de personnes et qui restent surtout dans l’esprit jeune et branché Cupra.

À l’intérieur aussi, le style ne manque pas d’originalité : une planche de bord très minimaliste, un petit écran d’instrumentation derrière le volant et un écran tactile de 15 pouces pour commander l’interface multimédia, la pièce maîtresse du bolide. Sans oublier l’élément très structural, qui relie la planche de bord au tunnel central et qui comporte l’un des seuls boutons du Tavascan : celui pour les feux de détresse. Évidemment, d’autres boutons sont placés sur le volant. À l’arrière, les passagers ne manquent pas de place. Le coffre atteint 540 L, un volume comparable à celui du Peugeot 3008, mais bien loin des 854 L du Tesla Model Y.

Niveau puissance, ça donne quoi ?

Le modèle d’entrée de gamme, équipé d’un seul moteur à l’arrière, délivre 286 chevaux. Notre version d’essai, le Tavascan VZ, avec quatre roues motrices, est équipée d’un moteur supplémentaire à l’avant pour une puissance totale de 340 chevaux. Le 0 à 50 km/h est atteint en 2,4 secondes et le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes pour une vitesse maximale de 180 km/h. "Cela commence à devenir intéressant, surtout pour un SUV", argumente notre journaliste. Avec sa batterie de 77 kWh, le bolide pèse 2 198 kg à vide. C’est énorme, mais rien de bien surprenant pour cette catégorie de voitures. Néanmoins, son poids se ressent tout de même dans les virages.

La direction est légère, mais suffisamment précise, contrairement au toucher de la pédale de frein qui est "déroutant, car trop mou et inconstant", selon Pierre Lardenois. Quant au confort, les jantes de 21 pouces rendent la conduite un peu ferme, malgré l’amortissement piloté. L’autonomie annoncée sur notre modèle d’essai est de 522 km, pour une puissance de charge maximale de seulement 135 kW (de 10 à 80 % en trente minutes), quand celle de ses cousins atteint les 175 kW. Cette version haut de gamme est vendue à partir de 65 000 euros. Comptez 46 990 euros pour le modèle de base, soit 4 000 euros de moins que le Volkswagen ID.5. À noter que le Tavascan n’est pas éligible au bonus écologique, puisqu’il est fabriqué en Chine.