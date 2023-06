Essai du nouveau Renault Espace : "une mutation assumée vers le SUV"

Si le succès du Renault Espace devait se résumer en un seul mot, ce serait la modularité. Profite-t-on toujours des mêmes avantages avec la 6ᵉ génération ? Oui, mais avec quelques nuances. On dispose toujours de sept sièges, mais ne vous attendez pas à retourner le siège conducteur en direction des passagers arrière comme cela se faisait sur le premier modèle. Les sièges de la banquette ne sont plus individuels, mais peuvent coulisser sur plus d’une vingtaine de centimètres. Une façon de choisir si l’on veut un coffre plus profond ou davantage de place pour les pieds. Le dossier peut également être incliné sur plus de 30°, et argument de taille pour les familles nombreuses : chaque siège dispose d’une prise USB. Finies les crises pour savoir qui chargera sa tablette en premier ! Seul hic relevé à l’intérieur du Renault Espace par Jean-Pierre Gagick et Jérôme Chont : le véhicule ne dispose plus que de 40 l de rangement contre 100 à l’époque. Concernant l’espace dans le coffre, il va jusqu’à 677 l si l'on rabaisse les deux derniers sièges. Le bilan intérieur est tout de même positif : la sixième génération est toujours “une voiture à vivre”.