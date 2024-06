Disparu du marché depuis huit ans, le constructeur italien Lancia est relancé par le groupe Stellantis. Sa nouvelle voiture, la Lancia Ypsilon, reprend les lignes et la plateforme de la Peugeot 208 sans pour autant oublier ses ancêtres. Une version sportive de la Ypsilon, la Ypsilon HF, est prévue pour juin 2025 et délivrera 240 chevaux.

La nouvelle Lancia fait débat. Certaines personnes voient en elle une Peugeot 208, étant donné que la marque italienne a décidé de s’inspirer des lignes de la star française pour produire sa nouvelle voiture, mais aussi pour la plateforme et le moteur. D’autres voient l’originalité qui a toujours fait la réputation du constructeur.

Beta, Delta, Statos, Ypsilon…

Et c’est vrai que quand on s’approche un peu plus près de la Lancia Ypsilon, on s’aperçoit que le style italien n’a pas été oublié. À commencer par le calice qui reprend les anciennes calandres de la marque ; le bout du capot noir est repris de la Lancia Montecarlo ; à l’arrière, la forme d’aileron et les feux ronds rappellent la Lancia Stratos, la légende des rallyes. En bref, toutes ces références sont comme un best of Lancia pour ne pas oublier ce qu’a été la marque créée en 1906.

Que ce soit la Beta, la Delta, la Fulvia ou l’Ypsilon, ces voitures ont toutes marqué l’histoire. Cependant, le public a pu les oublier avec les années et les nouveaux bolides, mais personne ne peut lui en vouloir. En effet, Lancia a disparu du marché automobile depuis déjà huit ans. C’est le groupe Stellantis qui relance aujourd’hui le constructeur italien, en se servant surtout chez Peugeot pour produire les véhicules, mais avec une intention de faire du haut de gamme : la dernière Ypsilon se veut la citadine la plus luxueuse du groupe. Et ça passe aussi par des couleurs osées, comme le jaune doré, le vert pastel, ou encore le bleu typique de la marque.

Du haut de gamme jusqu’aux sièges

Et la couleur, on la retrouve aussi à l’intérieur. Sur notre modèle d’essai, on remarque le bleu sur les contre-portes, sur le tableau de bord, sur la console centrale et, bien sûr, sur les sièges. Des sièges qui arborent une matière haut de gamme : le velours. Et tout est pensé pour faire du véhicule un vrai bolide Premium, jusqu’au confort acoustique lorsque l’on ferme les portes. En effet, les ingénieurs ont ajouté du caoutchouc tout autour des portes pour atténuer le bruit de claquement de porte.

À savoir que toutes les Ypsilon seront désormais électrifiées, c’est-à-dire hybrides ou 100 % électriques. La plateforme est donc celle de la Peugeot 208, mais avec encore plus de confort. Peu importe la route empruntée et son état, "on a l’impression d’être dans une voiture un peu plus grande", argumente notre journaliste, Jérôme Chont. "On sent moins les vibrations, les percussions, il y a beaucoup moins de bruit de mobilier. Un peu comme si on était dans une Volkswagen Golf ou une Peugeot 308".

Un tarif inaccessible ?

Si la suspension est apparue plus souple qu’une Peugeot 208 pour Jérôme Chont, à noter que les ingénieurs ont élargi les voies de 2,5 cm par rapport à sa cousine française, permettant à l’Italienne de rester dynamique sur les petites routes, même avec les 156 chevaux du moteur électrique. Côté autonomie, elle affiche 403 km en électrique avec une puissance de recharge maximale de 100 kW (20 % à 80 % en moins de 25 minutes sur une borne de recharge rapide).

Notre modèle d’essai, la Lancia Yspilon Cassina, issue d’un partenariat entre le constructeur et la célèbre marque italienne de meubles design, est, de fait, très bien équipée : la conduite semi-autonome, les fameux sièges en velours qui sont également chauffants, les écrans géants, etc. Pour tous ces éléments, on pouvait s’attendre à un tarif inaccessible, surtout pour une voiture électrique. Pourtant, elle coûte environ 2 000 euros de moins que la Peugeot 208 à équipements similaires : 35 500 euros, bonus déduit. Pour son entrée de gamme en hybride léger (100 chevaux), comptez seulement 24 500 euros. À noter qu’une version sportive de 240 chevaux est attendue pour juin 2025.