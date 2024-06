Les derniers modèles SUV des constructeurs Jeep et Volkswagen n’ont pas été conçus dans leur pays d’origine. Mis en compétition sur leur comportement routier, leurs équipements et leur puissance, les deux véhicules semblent se valoir. Les modèles d’entrée de gamme du Jeep Avenger Hybride et de la Volkswagen T-Cross n’ont que 1 300 euros d’écart de prix.

Dans le numéro Automoto de ce dimanche 16 juin, nos deux journalistes Jérôme Chont et Jean-Pierre Gagick ont mis en compétition deux petits SUV : la Jeep Avenger Hybride et la T-Cross de chez Volkswagen. Et ces deux véhicules n’ont pas été choisis par hasard, puisqu’il s’agit de deux voitures de constructeurs emblématiques, mais qui ont préféré piocher chez certains voisins pour conceptualiser leur auto. Stratégie de groupe Stellantis oblige, la Jeep Avenger Hybride, par exemple, n’a pas été fabriquée aux États-Unis comme ses comparses, mais en Pologne, dessinée en Italie, et la plateforme, l’électronique et le moteur viennent de France. La Volkswagen T-Cross, elle, n’a pas été fabriquée en Allemagne, mais en Espagne. Mais ces détails nuisent-ils à la capacité des deux SUV ?

Volkswagen pense davantage à ses occupants

Au volant de l’Avenger, Jean-Pierre Gagick remarque que plusieurs modes de conduite sur différents terrains sont disponibles : sable, neige, boue. Des caractéristiques inexistantes sur la Volkswagen, mais elle peut, elle, "prendre des dos d’âne sans toucher, et cela suffit amplement", appuie Jérôme Chont. Elle semble penser davantage aux passagers et se veut plus familiale que sa concurrente. Pour aller plus loin, la banquette arrière est coulissante sur 14 cm, ce qui permet aux enfants d’avoir plus de place pour les jambes ou d’avoir plus ou moins de capacité de coffre. Ce dernier peut aller jusqu’à 455 L, soit "une grosse valise de plus que dans l’Avenger". En termes d’espace, le constructeur a fait fort puisque si les sièges arrière peuvent se rabattre, comme dans une grande majorité des voitures aujourd’hui, le siège avant passager le peut aussi. De quoi offrir un maximum d’espace en longueur du coffre jusqu’au pare-brise (2 m 40).

Puissance, comportement routier, habitacle… Quel SUV domine ?

Dans l’habitacle de l’Avenger, "l’ambiance est sympa. On est dans une voiture bien finie, presque Premium", malgré l’omniprésence du plastique dur sur le tableau de bord. Chez Volkswagen, l’ambiance est plus classique et plus sérieuse, mais mieux finie. Grâce au restylage, le plastique a quasiment disparu. Question équipements, les deux modèles sont assez riches : climatisation automatique, grands écrans, conduite semi-autonome. Niveau puissance, le T-Cross domine en possédant 115 chevaux contre 100 pour le Jeep. Néanmoins, le petit moteur hybride de cette dernière lui permet d’être largement en tête lors du défi de 0 à 100 km/h. Concernant la consommation aussi, l’Avenger est gagnant : 5 L/100 km, contre 5,8 L/100 km pour la Volkswagen. Autre avantage de l’hybride !

En comportement routier, c’est la même chose : la Jeep est plus efficace, puisqu’elle est dotée de la plateforme du Peugeot 2008, l’une des meilleures du marché. Le T-Cross de chez Volkswagen, lui, est "moins amusant à conduire, on se croit sur un bateau dans les virages", atteste Jérôme Chont. Toutefois, sa plateforme de Golf ou de Polo filtre mieux les vibrations que sa concurrente. En clair, il s’agit d’une voiture moins sportive, mais qui isole davantage ses occupants. Du côté du confort en ville, notamment sur les dos d’âne, la T-Cross marque un point, quand Jean-Pierre Gagick, à bord du Jeep, concède que "le train avant rebondit un peu plus que le train arrière".

Des prix pas si éloignés

Et côté tarifs ? Force est de constater que sur ce point, les deux voitures se valent : à partir de 24 500 euros pour le Jeep Avenger Hybride et 25 800 euros pour le Volkswagen T-Cross. Pour les modèles haut de gamme, le Jeep vaut 33 250 euros pour son toit ouvrant, sa peinture bicolore, la conduite semi-autonome de niveau 2, etc. Le prix du modèle de 115 chevaux de la Volkswagen n’est pas si différent, puisqu’il est de 33 270 euros (hors malus de 400 euros).