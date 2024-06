Sorti pour la première fois en 2013, le Renault Captur est devenu l’un des SUV urbains les plus populaires en France. Pour détrôner son grand rival, le Peugeot 2008, le constructeur au losange a dû apporter des améliorations à son bijou. Proposé à moins de 25 000 euros pour le modèle d’entrée de gamme, nul doute sur son concurrent est grandement menacé.

Depuis son lancement en 2013, le Renault Captur s’est écoulé à plus de deux millions d’exemplaires à travers le monde. Sa deuxième génération, apparue en 2019, vient d’être restylée pour en faire une version 3.0 de l’un des SUV urbains les plus populaires en France. Alors, avec ces nouvelles améliorations, le Renault Captur peut-il détrôner son rival de toujours, le Peugeot 2008 ?

Une face avant métamorphosée

Aux premiers abords, l’arrière du nouveau Captur ne semble pas si différent de l’ancien. Mais pour ce qui est de l’avant du véhicule, c’est une toute autre histoire : une nouvelle calandre, de nouveaux phares LED, des feux de jour en forme de demi-losange… Bref, une face avant totalement inédite et métamorphosée. Un style plus athlétique, une personnalité plus affirmée, mais des dimensions presque inchangées (4,24 mètres de longueur, 1,80 mètre de largeur et 1,58 mètre de hauteur). Trois finitions sont proposées avec, pour le véhicule haut de gamme, un esprit Alpine identifiable grâce à son pare-chocs gris mat, ses jantes de 19 pouces, sa sellerie très spécifique, et même son drapeau tricolore brodé sur le tableau de bord.

Dans l’habitacle, au centre de la console, l’écran tactile s’est légèrement agrandi pour permettre aux usagers de profiter pleinement de l’interface multimédia maison, développée avec Google. À l’arrière, les passagers sont "plutôt bien lotis", selon notre journaliste Pierre Lardenois, notamment grâce à la banquette qui coulisse sur 16 cm pour plus ou moins d’espace aux jambes, ou plus ou moins de capacité dans le coffre, annoncé à 480 L. "C’est bien pour un SUV urbain, mais c’est surtout mieux que le Peugeot 2008", affirme Pierre Lardenois.

Une direction recalibrée, de nouveaux amortisseurs, mais une conduite toujours ferme

Quatre moteurs essence sont proposés pour ce nouveau Renault Captur, dont un qui carbure aussi au GPL. Notre modèle d’essai, équipé du moteur e-Tech full hybride, est doté d’une puissance de 145 chevaux, associé à un moteur quatre cylindres 1,6 L à deux blocs électriques et une petite batterie de 1,2 kWh. Cette motorisation permet de rouler 80 % du temps en électrique en ville. Selon notre journaliste spécialisé, "elle offre de la souplesse à bas régime et une douceur de fonctionnement très appréciable". Petit point en plus : vous n’aurez pas à vous soucier du niveau de charge de la batterie, puisque celle-ci se recharge toute seule au freinage, à la décélération ou via le moteur thermique.

La consommation moyenne annoncée est de seulement 4,6 L pour 100 km. Attention toutefois à la conduite hors agglomération : le véhicule va brûler davantage de sans plomb que d’électricité. Au niveau des performances, les 100 km/h sont atteints en 10,6 secondes. Pas de révolution du côté du châssis, mais quelques optimisations telles que les nouveaux amortisseurs. La direction a, elle, été recalibrée. Malgré tout cela, la conduite reste un peu ferme. Sacré coup de jeune pour le Renault Captur donc, qui s’accompagne même d’une légère baisse des tarifs : comptez moins de 25 000 euros pour le modèle d’entrée de gamme doté du moteur trois cylindres turbo de 92 chevaux. Notre modèle d’essai, lui, est proposé à 33 800 euros. Pas de doute, avec ces prix, le Peugeot 2008 est clairement menacé.