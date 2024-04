A13 fermée entre Paris et Vaucresson : le point sur les perturbations ce lundi matin

L'autoroute A13 entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 sera fermée dans les deux sens de circulation suite à un "mouvement de terrain" faisant apparaître une importante fissure au niveau de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Voici la situation ce lundi matin.

Un casse-tête ce lundi matin, jour de rentrée scolaire, pour les 110.000 véhicules qui empruntent quotidiennement l'A13 entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine). L'autoroute est fermée dans les deux sens depuis jeudi en raison d'une fissure dans la chaussée. L'un de nos reporters qui s'est rendu au niveau de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) a constaté des perturbations modérées depuis 7h ce matin, sur cet axe redouté qui se situe en parallèle de l'A13.

Un trafic fluide mais dense, comme le montrent les images de "Bonjour ! La Matinale TF1". Les indications de Sytadin, organisme référent en matière de circulation en Île-de-France, fait état d'un cumul de bouchons de 351 km à 8h00, un niveau habituel.

Circulation perturbée à hauteur de Vaucresson

La circulation est tout de même plus dense au niveau de Vaucresson, nous apprend notre reporter de LCI présent sur place depuis 6h ce lundi matin. Une longue file de voitures contraintes de sortir de cette autoroute A13 à hauteur de Vaucresson. Certains automobilistes expliquent mettre 1h voire 1h30 de plus qu'habituellement.

L'A13 entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 sera fermée dans les deux sens de circulation suite à un "mouvement de terrain" qui a fait apparaître une importante fissure au niveau de Saint-Cloud, a annoncé la préfecture des Hauts-de-Seine. Une portion de route très empruntée à l'ouest de Paris, fermée depuis jeudi soir "pour des raisons de sécurité".

Cette fissure "longe la fin de la bretelle d'insertion et traverse l'A13 en direction du parc de Saint-Cloud, avec une profondeur de 50 à 80 cm selon les endroits", a précisé la préfecture. Une fermeture intervenant avant le dernier week-end des vacances scolaires pour l'Ile-de-France.

Les autorités ont invité les automobilistes à se reporter sur d'autres itinéraires via l'A12, la N12 et la N118. L'A13 restera fermée dans les deux sens au moins jusqu'à mardi. Un point de situation doit être réalisé dans la journée afin de déterminer une date plus précise.