Autoroute A13 : une réouverture "dans le meilleur des cas en milieu de semaine"

L'autoroute A13 est fermée entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine) depuis jeudi soir, à cause d'une fissure sur la route. Un axe très fréquenté qui pourrait rouvrir en milieu de semaine "si les conditions de sécurité sont réunies", annonce Sophie Dupas, directrice adjointe de la DiRIF, lundi 22 avril.

Une situation préoccupante pour les 110.000 automobilistes qui empruntent quotidiennement cet axe. Depuis jeudi 18 avril, l'autoroute A13 entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 est fermée dans les deux sens de circulation. Et ce tronçon ne devrait pas rouvrir avant mercredi ou jeudi, a indiqué la direction des routes d’Île-de-France (DiRIF). "Dans les meilleures conditions, on pourrait ouvrir au milieu de la semaine, mais seulement si les conditions de sécurité sont réunies", a précisé Sophie Dupas, directrice adjointe de la DiRIF, au micro de France Bleu.

Un phénomène "inhabituel"

La fermeture a été décidée après l'apparition d'une fissure profonde "de 50 à 80 cm selon les endroits" au niveau de Saint-Cloud, a annoncé vendredi soir la préfecture des Hauts-de-Seine. Un phénomène "inhabituel, qui nous laisse penser à un mouvement de terrain en profondeur", commente Sophie Dupas sur France Bleu.

Face à ce constat, les équipes de la DiRIF ont "réalisé des travaux de colmatage des fissures de la chaussée pour éviter les infiltrations d'eau et aggraver la situation. Tout le week-end, on a analysé les données géotechniques. Une analyse radar a été effectuée", poursuit la directrice adjointe de la DiRIF.

L'un de nos reporters qui s'est rendu au niveau de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) a constaté des perturbations modérées depuis 7h ce lundi matin, sur un axe qui se situe en parallèle de l'A13. Les indications de Sytadin, organisme référent en matière de circulation en Île-de-France, fait état d'un cumul de bouchons de 351 km à 8h, un niveau habituel. La circulation est tout de même plus dense au niveau de Vaucresson. Certains automobilistes expliquent mettre 1h voire 1h30 de plus qu'habituellement. Les autorités les ont invités à se reporter sur d'autres itinéraires via l'A12, la N12 et la N118.