A69 entre Toulouse et Castres : les travaux contestés "vont commencer", annonce Clément Beaune

Le ministre s'était montré plus hésitant le 24 avril, au lendemain d'une grande manifestation contre ce chantier autoroutier dans le Tarn. Il avait alors indiqué sur franceinfo que l'A69 serait incluse dans la grande mise à plat des projets autoroutiers débutée par le gouvernement. Cette revue, dont les résultats sont attendus cet été, "portera sur un certain nombre de projets qui ne sont pas engagés", a-t-il tempéré ce mardi. Les projets d'autoroutes vont être passés au crible "au regard de plusieurs critères, de désenclavement, d'engagements pris et d'impact environnemental", a-t-il expliqué aux députés.