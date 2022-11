Autoroutes : bientôt la fin des barrières de péage ?

Dans l’Allier, sur une portion de l'A79, il n’y a plus de péage, mais des nouveaux portiques- à la grande surprise des automobilistes habitués. "On est passés en voiture sous le portique, mais on n'a pas encore payé", s'étonne un automobiliste attablé dans un restaurant de l'autoroute, "on s'interroge un peu pour savoir comment ça va fonctionner concrètement".

Pour payer, on n’a donc plus besoin de s’arrêter à une barrière d’autoroute. À chaque passage, le portique identifie votre plaque d’immatriculation, ou votre badge de télépéage. Le règlement se fait sur Internet, ou à une borne installée sur les aires d’autoroute, qui accepte les paiements par carte ou espèces. Seule contrainte : il faut faire attention à ne surtout pas dépasser un délai de 72 heures. Une indemnité forfaitaire de 90 euros serait à acquitter, après une première relance.