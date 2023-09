Autoroutes, grands aéroports : la taxe voulue par le gouvernement va-t-elle se répercuter sur les usagers ?

Des péages et des billets d'avion plus onéreux ? Une nouvelle taxe sur les concessions d'autoroute et les grands aéroports sera proposée au vote par le gouvernement lors de l'examen du projet de loi de finances (PLF) au Parlement cet automne. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a présenté ce mercredi matin cette nouvelle mesure, promettant d'obtenir davantage de fonds pour financer la transition écologique de ces "infrastructures de transport de longue distance" polluantes.