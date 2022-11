Autoroutes : les péages sans barrières débarquent en France

Les autoroutes sans barrière de péage sont appelées à se généraliser dans les prochaines années dans l'Hexagone. L'A13 et l'A14, l'Autoroute blanche (A40), ou encore la future A69 entre Toulouse et Castres sont les suivantes sur la liste. "Sur l'A13 et l'A14 entre Paris et Caen, il y a cinq barrières, avec un trafic domicile-travail assez fort et des pics de week-end importants. À chaque barrière de péage, c'est un arrêt avec potentiellement des bouchons", pointe Arnaud Quemard. Sur ce tronçon, les barrières seront progressivement remplacées par des portiques entre la mi-2024 et la mi-2025. "L'objectif est de redresser l'autoroute", en rendant à la nature 28 hectares - l'équivalent de 40 terrains de football - actuellement occupés par les gares de péage, précise-t-il.