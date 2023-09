Autoroutes : "plusieurs projets" vont être "arrêtés" en raison de la planification écologique, annonce Clément Beaune

"Il y a des projets qui seront arrêtés", a-t-il confirmé, assurant que les discussions avec les élus étaient en cours et que "des décisions fortes" allaient être rendues publiques "dans les prochaines semaines". "Pour beaucoup de projets, on prendra des décisions courageuses d'arrêt, parce qu'il faut qu'on soit cohérent : à l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant", a ajouté Clément Beaune. "On a déjà divisé par deux les kilomètres de routes qu'on construit. On va continuer cet effort : plus de rails, et moins de routes", a encore insisté le ministre des Transports.