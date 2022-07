Grève chez Transavia en France : près d'1 vol sur 3 annulé vendredi et samedi, 1 sur 4 dimanche

Nouvelles galères en vue pour le deuxième week-end de départs en vacances : près d'un tiers des vols de la branche française de Transavia sont annulés vendredi 15 et samedi 16 juillet, et un quart dimanche, en raison d'une grève pour les salaires à l'appel d'un syndicat d'hôtesses et stewards, a indiqué la compagnie low cost.

"Transavia France prévoit d'opérer 70% de ses capacités sur les deux prochains jours et 75% dimanche", a indiqué un porte-parole. Entre 250 et 265 vols par jour étaient initialement prévus tout au long du week-end. Le mouvement social, à l'appel du syndicat minoritaire SNPNC, a démarré jeudi et doit se terminer dimanche soir.